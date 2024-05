Prova da Maratona do Rio terá transmissão ao vivo em primeira pessoa

A prova de 21 km da Maratona do Rio, que ocorre no início deste sábado (1), terá transmissão ao vivo feita por uma das corredoras do percurso.

Mais detalhes

A atleta e apresentadora Valery Mello vai mostrar os detalhes da etapa em tempo real. A iniciativa foi elaborada pela Adidas, patrocinadora da maratona.

Ela vai correr os 21 km com uma câmera acoplada e mostrar sua jornada. A "saga" é inédita no evento e será transmitida pelo canal Tênis Certo no YouTube, com Eduardo Suzuki comandando as interações ao longo de todo o percurso.