O fotográfo que não traiu Senna

Junto com o diretor da revista, Orsi decidiu destruir essas quatro imagens.

O diretor me disse: 'Devemos lembrar do Ayrton sorrindo, como ele era, tranquilo, um grande campeão que vinha aqui na redação nos encontrar. Então, se você concordar, essas fotos ninguém mais verá.' E ninguém nunca mais as viu. Nós as destruímos. Essas quatro fotos não existem mais. As agências brasileiras, que descobriram que eu estava na [curva] Tamburello, vinham à nossa secretaria, querendo comprar aquelas fotos por qualquer valor, mas elas não existiam mais

A exposição

Um Ayrton alegre e sereno. É assim que Orsi faz questão de enfatizar suas memórias sobre o amigo. Ele expõe imagens com essas características em sua mostra no museu San Domenico, em Ímola. Intitulada "MAGIC", a exposição, aberta até o dia 2 de junho, contém 94 fotografias inéditas de Ayrton Senna, capturadas por Angelo Orsi e Mirco Lazzari, também fotojornalista esportivo. As imagens, não posadas e em preto e branco, nos transportam de volta ao passado e nos fazem recordar não apenas do piloto, mas do Ayrton por trás do capacete.