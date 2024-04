UFC Vegas 90: onde assistir ao vivo, horário e card completo

O UFC Vegas 90 acontece hoje (6), no UFC Apex, em Las Vegas, Estados Unidos. A principal luta da noite é o duelo entre Brendan Allen e Chris Curtis, no peso médio.

O card principal começa às 19h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo exclusiva no UFC Fight Pass. As lutas preliminares terão início às 16h e também passam no streaming da liga. O canal do UOL Esporte no YouTube exibe as três primeiras lutas do evento.

Número 6 no ranking do peso médio, Allen quer revanche. O norte-americano vem de seis vitórias consecutivas no UFC, justamente desde seu primeiro duelo contra Curtis, em 2021. A luta inicialmente era prevista para colocar frente a frente Allen e Marvin Vettori, mas o italiano desistiu do embate há três semanas.