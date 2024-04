Estilo russo e MMA na família: quem é brasileiro que estreia hoje no UFC

Ele (Gor) falou: 'Você fica aqui e só treina, só quero que você treine e seja campeão. O resto deixa comigo'. Eu respondi que 'não tenho carreira, não tenho nada, não sei nada'. Ele só me mandou treinar Valter Walker ao UOL

Valter obteve os melhores resultados possíveis no MMA russo. O brasileiro disputou 11 lutas em intervalo de quatro anos, venceu todas e conquistou cinco cinturões no caminho. O desempenho despertou interesse do UFC, que o convidou em 2023. A estreia foi adiada em sete meses devido a lesão, mas enfim sua espera acabará.

Um brasileiro com "estilo russo" de luta. É assim que o próprio Valter Walker se define após desenvolver carreira no leste europeu.

Nós (Valter e Johnny) temos estilos completamente diferentes, eu não entro dançando. Sou mais 'estilo russo', comecei a treinar profissionalmente na Rússia então eu peguei esse estilo.

Walker criou laços e estabeleceu família na Rússia. O lutador se casou com uma mulher siberiana e hoje é pai de uma menina. As novas possibilidades profissionais não o fazem pensar em mudar de país.