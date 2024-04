Briga generalizada com 2 segundos de jogo na NHL termina com 8 expulsos

Rempe recusou no mês passado a oferta de MacDermid para lutar no início do jogo e depois deixou a estrela do Devils, Jonas Siegenthaler, incapaz de continuar com uma cotovelada alta. Isso fez com que Matt fosse suspenso por quatro jogos.

Do lado do Rangers, Rempe, Jacob Trouba, K'Andre Miller e Barclay Goodrow foram expulsos do jogo. Já do Devils, Kevin Bahl, John Marino, Chris Tierney e MacDermid deixaram o ringue.

"Não tinha ideia do que iria acontecer. Foi apenas uma coisa impulsiva", disse MacDermid após a partida.

As regras da NHL estabelecem que os primeiros jogadores a começar a lutar não são expulsos do jogo, portanto Jimmy Vesey e Curtis Lazar não foram expulsos. Até mesmo o técnico do Rangers, Peter Laviolette, e o técnico interino do Devils, Travis Green, se envolveram em uma briga nos bastidores após a confusão.

"Nossos rapazes estavam reagindo ao que estava acontecendo no gelo. Achei que eles fizeram um trabalho fantástico. Todos os cinco", mencionou Laviolette