Cazé e Neymar: relação entre streamer e jogador tem encontros e decepção

Ao longo dos anos, apesar das diferenças políticas, Casimiro e Neymar continuaram se encontrando em clima de amizade. No ano passado, a CazéTV foi responsável pela exibição do leilão do Instituto Neymar Jr. Antes do evento, Casimiro entrevistou o jogador. Depois, ele ainda arrematou um item por R$ 825 mil: um troféu de Messi.

O que aconteceu agora

No último capítulo dessa história, Casimiro reagiu a um post em que uma espectadora criticou a CazéTV por "exaltar" a presença de Neymar na final do Paulistão. A postagem lembrava a ajuda financeira que a família do jogador deu para atenuar a pena de Daniel Alves, condenado por estupro na Espanha.

O streamer afirmou que reagiu a comentários feitos sobre sua família, e não à crítica feita pela mulher, mas se desculpou por expor o perfil dela durante a live.

Até o momento, ele não fez comentários sobre sua relação com Neymar ou sobre o posicionamento do jogador na história de Daniel Alves. Mas, segundo a espectadora exposta em live, o streamer prometeu que vai reunir sua equipe para rever os posicionamentos do canal diante do público.