'Se tivesse estourado como o P.A, não voltaria para o esporte', diz ex-BBB

"O cenário seria outro se eu não tivesse saído tão rápido. Eu teria bem mais alcance, mais números e as marcas estariam correndo atrás de mim, coisa que não está acontecendo muito. O esporte paralímpico é um projeto anual, tenho que correr bem para ganhar nos 12 meses. Se não mantiver o nível, esquece o próximo ano. E aí se tudo acabar, eu iria me virar em outras coisas", comentou.

Vinicius conversou, inclusive, com o também velocista Paulo André. PA participou participou da 22ª edição do BBB e foi vice-campeão, atrás de Arthur Aguiar. Vini, então, pegou uma dicas sobre o turbilhão de emoções e as mudanças na vida pós-reality.

"A gente falou sobre a possibilidade de ter um manual pós-programa. É bem estressante, porque recebemos de tudo: tanto comentários positivos, como negativos. Muita gente atrás de perfil falso para jogar hate e esse tipo de coisa. No fim, eu trato bem quem me trata bem e quem me trata mal, devolvo na mesma moeda", destacou.

Recordista mundial dos 100m rasos da classe T63 e medalhista em Tóquio-2021, Vinicius apontou a marginalização do esporte paralímpico. O agora ex-BBB comparou os números de Petrúcio Ferreira, recordista mundial da classe T47 nos 100m e multimedalhista paralímpico, aos de um tiktoker.

"Petrúcio é o paralímpico mais rápido do mundo. Você pega qualquer pessoa que está dançando, balançando o corpo num TikTok, em qualquer coisa, ele está estourado com um milhão [de seguidores], número longe do Petrúcio [que tem 52 mil fãs no Instagram]. O Brasil tem uma inversão de valores muito grande. O nosso campeão paralímpico, que é o nosso atleta mais rápido do mundo, não tem a janela que uma pessoa qualquer tenha. Então, isso me deixa um pouco triste", pontuou Vinicius.

Raiva por saída do BBB vira motivação

Vinicius foi eliminado do BBB deste ano durante o "modo turbo", quando os paredões aconteciam mais de uma vez por semana. O velocista ficou insatisfeito com o tempo de permanência na casa, falou que caiu em rodas de conversas erradas e, agora, vai usar a frustração para buscar a medalha nos Jogos de Paris.