Fibe: STJ dá recado sobre Robinho; Ter estuprador solto por aí é frustrante

Se fosse um assassino, se tivessem matado uma pessoa, a gente estaria aguentando Robinho no churrasco do Santos? Acho que não. É muito frustrante ter um condenado por estupro, ou seja, um estuprador, solto por aí vivendo como ele quer viver. Cris Fibe, colunista do UOL

Cris Fibe ressalta que crimes de violência contra a mulher costumam ser "pouco importantes" dada a magnitude que ocorrem.

A gente está falando aqui de um crime, a violência contra a mulher, [que] é um crime muito 'pouco importante'. Curiosamente quando a sessão começou veio um assistente de caso representando a União Brasileira de Mulheres. Quando ele subiu para falar, era um homem. Cris Fibe, colunista do UOL

É nesse nível de representatividade quase zero que nós mulheres estamos nesse tipo de julgamento. As decisões são totalmente dominadas por homens e a gente fica muito fragilizada por isso, porque não tem como um homem alcançar o tamanho da violação que é um estupro. Cris Fibe, colunista do UOL

Fibe também diz que é importante lembrar que no caso do Robinho na Itália se trata de um estupro coletivo de vulnerável.