Música, estádio do Palmeiras e 'balada': a Fórmula E além da corrida em SP

A Fórmula E não ficou resumida aos treinos e à corrida no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, ontem (16). O público que compareceu à etapa contou com diversas outras atrações.

Muita música ao vivo

Cantores foram do sertanejo ao rock nacional. Em um palco montado ao lado do setor B, onde fica a principal arquibancada do Sambódromo, cantores solo e grupos interpretaram sucessos nacionais para fãs que se dividiram entre dançar e assistir às apresentações sentados em puffs.

Uma 'balada' foi a atração final do evento. Após a bandeirada, o pódio onde foi feita a premiação se transformou em outro palco para shows.