Massa encontra Ecclestone na F-E em meio a processo: 'Lutando pela justiça'

Já encontrei com ele [Ecclestone], já conversei com ele sobre o assunto. Já conversei com ele antes de tudo aquilo que aconteceu. Eu estou lutando pela justiça do esporte, lutando pelo o que é correto. Essa é a minha luta. Como eu disse a ele, e digo a todo mundo, agora não cabe mais a mim e sim aos advogados. É uma equipe grande, preparada para isso e vamos lutar até o final pelo o que é correto. Felipe Massa, à Band

O caso em Singapura

O processo aberto por Massa tem relação com o GP de Singapura de 2008. Naquela ocasião, Fernando Alonso terminou a corrida como vencedor, Hamilton — que seria campeão naquele ano — em terceiro e o brasileiro em 13°.

Nelsinho Piquet, então companheiro de Alonso, bateu de propósito. O brasileiro, que corria pela Renault, rodou e bateu em um muro, ocasionando um safety car na pista, o que atrapalhou Massa e favoreceu Alonso.

No final da temporada, os pontos fizeram falta a Massa. O brasileiro terminou o ano um ponto atrás de Hamilton, que acabou campeão.

No ano passado, Ecclestone admitiu que a Fórmula 1 sabia de alguns detalhes do acidente forçado, mas que não fez nada para "proteger e salvar a categoria de um escândalo". Massa, então, decidiu levar o caso à Justiça.