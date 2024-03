Fórmula E não lota Sambódromo do Anhembi e vê 'invasão' de fãs da F1

O E-Prix de São Paulo da Fórmula E realizado hoje (16) foi 'invadido' por fãs da Fórmula 1 e contou com arquibancadas com espaços vazios. Esta foi a segunda edição de uma prova da categoria no Brasil.

O que aconteceu

As arquibancadas do Sambódromo ficaram com espaços em branco durante todo o dia. A sessão de treino livre, por exemplo, contou com pequenas dezenas de pessoas por setor.

O público melhorou para a qualificação, mas ainda tímido. No setor B, onde fica a principal arquibancada do Sambódromo, o público se amontoou na sombra e os espaços onde o sol bateu ficaram praticamente vazios.