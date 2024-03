UFC 301: Pantoja defenderá cinturão contra australiano no Rio de Janeiro

O UFC divulgou hoje (15) detalhes sobre o UFC 301, card que acontecerá em 04 de maio, na Rioarena, Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Alexandre Pantoja, brasileiro campeão do peso-mosca, defenderá seu cinturão contra o australiano Steve Erceg. O embate terá o status de luta principal do evento, fechando o card do UFC 301.

Pantoja subirá no octógono para defender o cinturão pela segunda vez. O lutador nascido em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, superou o desafiante Brandon Royval por decisão unânime no UFC 296, em dezembro do ano passado.