Ela achou que não fosse mais remar e hoje briga por primeira vaga olímpica

Atualmente, Bia concilia os treinos com as aulas da faculdade de nutrição. O diploma, inclusive, está próximo. Outrora, a relação dela com os alimentos foi bem diferente.

A primeira luta

Na juventude, ela foi a primeira brasileira a chegar na final do Mundial Júnior, mas, ao mesmo tempo, convivia com transtornos alimentares como a bulimia nervosa.

Beatriz Tavares, remadora do Botafogo que luta por vaga olímpica Imagem: Wallace Lima / Botafogo de Futebol e Regatas

"É um assunto que tem de ser falado, mas é muito difícil falar enquanto você está nele, vivendo aqueles momentos de gatilho e compulsão. E a gente não se cura, convive e aprende a lidar com essas situações. E fazer a faculdade de nutrição me ajudou e tem me ajudado muito, porque conhecimento traz clareza", conta.

Bia chegou a desmaiar antes do Mundial de Amsterdã, que foi disputado em 2014. Em meio a essa disputa interna, também teve depressão. "Até eu conseguir perceber que tinha um problema, demorou. Eu me escondi. As pessoas que tentaram se aproximar, eu negava, e isso se arrastou por muito tempo. O ideal, para qualquer pessoa, é procurar ajuda o mais rapidamente possível porque a situação sempre vai se agravar".