'Beijinho no muro' e 'corrida chata': as frases do GP da Arábia Saudita

Vestappen comemora

Max Verstappen comemorou seu 100º pódio em 186 corridas na carreira.

Acho que, no geral, foi um fim de semana fantástico para a equipe inteira, mas também para mim. Me sinto ótimo no carro. As últimas voltas com os pneus gastos foram um pouco escorregadias, mas conseguimos gerenciar com o intervalo atrás. Idealmente você não quer fazer um stint tão longo com o pneu, mas nós precisamos.

Novato elogiado

Com apenas 18 anos, o calouro Oliver Bearman foi escalado para substituir Carlos Sainz — diagnosticado com apendicite — no volante da Ferrari. Com uma corrida segura, terminando em sétimo, ele foi elogiado.