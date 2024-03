Durinho encara erros do passado para poder voltar a disputar título do UFC

Aprendendo a esperar

Durinho lesionou o ombro, em 6 de maio do ano passado, na luta contra Belal Muhammad. Nesses dez meses, o brasileiro contou que precisou aprender a ser paciente e aguardar a recuperação total do ombro para retornar aos treinos.



Eu tive que ficar uns dois meses sem treinar, só deixar o corpo regenerar, o ombro, e tive que trabalhar bastante, ficar mais paciente. Eu sou um cara que gosta de treinar bastante, gosto de lutar. Mas eu quis ter certeza que o ombro estava 100% no lugar, antes de eu voltar a treinar

Retorno ao octógono

Durinho volta ao octógono quase um ano depois da derrota para Belal Muhammad. Ele terá pela frente um adversário que vem de 16 vitórias consecutivas.