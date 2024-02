Pode nocautear? Luta é mais curta? As regras do combate entre Popó e Bambam

Para pontuar, os golpes devem ser desferidos de frente, lateral da cabeça ou abdômen. Golpes no braço são desconsiderados.

Caso não tenha nocaute, a pontuação dos juízes após os rounds define quem vence a luta.

O que é proibido no boxe

Golpes abaixo da cintura (golpe baixo), com a cabeça, ombro, antebraço e cotovelo, luva aberta, com o interior da luva, pulso ou lado da mão, a parte de trás do adversário (especialmente na parte de trás do pescoço ou cabeça), agarrar e golpear, chutar, cabeçada, enforcar, morder, empurrar, falar e/ou simular.

O boxeador que não obedecer às instruções do árbitro, agindo contra as regras do boxe, pode ser advertido, penalizado ou desclassificado.

Rivalidade cresceu nos últimos anos

A luta será uma espécie de "acerto de contas" entre Popó e Bambam. O tetracampeão mundial de boxe e o fisiculturista e campeão do Big Brother Brasil 1 eram amigos, mas romperam em 2022.