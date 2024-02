Lucro, prejuízo e perrengues: Ouro no Pan viraliza com bastidores do tênis

Um dos mais curiosos é o que ele chama de "orçamento tenístico". O gaúcho de Caxias do Sul, que é atleta da marca "Fila", revela exatamente quanto gastou e quanto lucrou em suas viagens no circuito mundial de tênis, mostrando que nem sempre a vida do tenista é de glamour e, muitas vezes, o mês fecha no vermelho. O quadro fez tanto sucesso que já chegou a ser patrocinado por uma empresa de criptomoedas.

É uma coisa que acho que ninguém faz ainda. De demonstrar os perrengues, as coisas boas e as não tão boas, porque é um esporte muito difícil. As pessoas só veem o glamour, o bem bom na TV, e eu faço isso por prazer, para demonstrar para as pessoas como é o dia a dia, nossa preparação, treinamentos, jogos, enfim, todos os perrengues por trás. As viagens, fuso horário, coisas que temos que abdicar de família, ficamos longe o ano inteiro. As pessoas têm gostado, tenho crescido bastante nas redes e faço isso com muito prazer

Marcelo Demoliner, ao UOL

Demoliner 'escondeu' lesão para ganhar ouro no Pan

Tenista brasileiro Marcelo Demoliner foi ouro no Pan e viraliza com vídeos sobre os bastidores do tênis Imagem: Rio Open / Fotojump

Marcelo Demoliner realizou seu sonho de infância ao conquistar uma medalha de ouro para seu país. Isso aconteceu ano passado, no Pan de Santiago. Na ocasião, fez dupla com o paulista Gustavo Heide, de 21 anos.

O gaúcho revelou que escondeu uma lesão com medo de ser cortado. O tenista já havia vivido o trauma de ficar fora da competição por causa de uma contusão nos Jogos de Lima, no Peru, em 2019.