Pernil na orgia e mais: Botecos cariocas famosos dão tom 'raiz' ao Rio Open

Já imaginou um evento de tênis do ATP 500 com bares do subúrbio e comida de boteco? Pois o Rio Open desafia o rótulo de esporte de elite e coloca seu toque "raiz" na edição de 2024 com alguns dos mais tradicionais estabelecimentos da boemia e gastronomia carioca.

Pernil na orgia e porquinho de quimono

Os responsáveis pelas iguarias são os bares que integram a Liga Tijucana dos Botecos. São eles: Bar da Frente, Bar da Gema, Bar do Bode Cheiroso e Bar do Momo, que estão situados no polo gastronômico do evento.

No cardápio, "pernil na orgia", "porquinho de quimono" e mais. Os nomes irreverentes batizam pratos que levam pernil ensopado e um harumaki de costela de porco desfiado com requeijão de ervas. Há também as "barras de cereais", que nada mais são que suculentos torresmos em tamanho família. Outros petiscos conhecidos destes bares também estão presentes, como a coxinha do Bar da Gema e o bolinho de arroz do Bar do Momo, que arrastam multidões dos quatro cantos da cidade.