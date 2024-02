Yamaguchi vira motorista de aplicativo à espera de nova chance no boxe

A rotina de Yamaguchi começa às 7h da manhã e termina apenas às 22h, quando dá a última aula do dia. "São pelo menos 12h de trabalho dirigindo".

O boxeador é conhecido por todos que embarcam no seu carro. Alguns chegam a duvidar se realmente é ele, ou acham que pelo sobrenome seria um motorista japonês na condução do veículo.

Essa troca, esse contato com os passageiros falando sobre mim e me incentivando, isso me dá inspiração. Eu conto a minha história para eles, as pessoas gostam de saber e assim a viagem fica mais leve, o clima é bem bacana Yamaguchi Falcão

Pensando no futuro

Esquiva (e) e Yamaguchi (d) foram medalhistas em Londres. Eles não se falam há 5 meses Imagem: REUTERS/Cadu Gomes

Yamaguchi tenta voltar aos tempos de glória sem a ajuda do irmão. Ele não fala com Esquiva há cinco meses, desde uma confusão entre os dois em um evento do Jungle Fight.