Tênis: Rio Open 2024 tem arquibancada móvel e estrutura 'padrão Fifa'

O Rio Open 2024 vai comemorar sua edição especial de 10 anos com números grandiosos de infraestrutura e utilização de estruturas móveis.

O que aconteceu

O espaço do evento conta com nove quadras de saibro, incluindo o estádio central com capacidade para 6.200 pessoas, além de uma área interativa chamada Leblon Boulevard, com diversas atrações para o público.

Cerca de 150 pessoas foram contratadas para cuidar diretamente e indiretamente da montagem da estrutura, que requer de 600 a 800 toneladas de material produzidos em cerca de 40 dias.