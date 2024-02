Mais de R$ 1 mi por segundo e R$ 85 bi em compras: as cifras do Super Bowl

Para ter ideia do domínio da NFL, basta comparar o tamanho do público com o da NBA - a segunda maior liga do país. Em 2023, as finais do basquete tiveram média de 11,6 milhões de espectadores - ou seja, 10 vezes menos que o Super Bowl.

Um efeito curioso é o do show do intervalo, que vem há décadas tendo mais espectadores que o jogo em si. O desempenho de Rihanna, em 2023, reuniu impressionantes 188,7 milhões de pessoas em frente à telinha - 68% a mais que a própria partida entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. Espera-se algo parecido para a performance do cantor Usher, nesta edição.

Não é à toa que as cifras relativas ao Super Bowl sejam estratosféricas. De acordo com a National Retail Federation (NRF), os gastos totais com alimentos, bebidas, roupas, decorações e outras compras neste domingo devem atingir um recorde de US$ 17,3 bilhões (R$ 85 bilhões) em todo o país.

Música, esporte e muito dinheiro

Arena The Sphere exibe imagem antes do Super Bowl 58, em Las Vegas Imagem: Jamie Squire/Getty Images

A sede do jogo, Las Vegas, é a mais favorecida. O impacto econômico, segundo a prefeitura, será de cerca de US$ 700 milhões (R$ 3,4 bilhões). Ainda que o estádio comporte apenas 65 mil torcedores, a quantidade de eventos paralelos ao longo da semana e no dia do jogo atrai cerca de 450 mil visitantes.