Reality, medalhas e mais: quem é nadador que topa se dopar para bater Cielo

Nos Jogos do Rio-2016, garantiu outra medalha: desta vez, Magnussen cravou o bronze nos 4x100m livre.

Aposentou-se da natação profissional em 2019, ainda com 28 anos, mas se manteve praticando a modalidade em eventos amadores.

Nos últimos anos, voltou aos holofotes ao participar do "Dancing With The Stars" ("Dançando com as Estrelas") da Austrália, reality similar à "Dança dos Famosos" produzido pela TV Globo.

É praticante de outros esportes, como basquete e halterofilismo — frequentemente, posta fotos praticando exercícios. Também tornou-se dono da Tribe, uma academia australiana.