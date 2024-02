Em dia de anúncio de Hamilton, valor de mercado da Ferrari cresce R$ 35 bi

Lewis Hamilton será companheiro de equipe de Charles Leclerc. Carlos Sainz cumpre o contrato até o fim de 2024 e ainda tem o futuro incerto.

A Ferrari é a equipe com mais títulos de construtores da Fórmula 1, com 16 conquistas. Além disso, a equipe já consagrou 15 pilotos com o título mundial - o último em 2007, com Kimi Raikkonen.

Por sua vez, Lewis Hamilton é o piloto com mais títulos mundiais ao lado de Schumacher - sete. A primeira conquista foi pela McLaren, e as outras seis pela Mercedes.