UOL faz parceria com UFC, e assinante pode assistir às lutas ao vivo

Para o UFC, essa nova parceria é uma forma de ampliar ainda mais o alcance do UFC Fight Pass. Quando lançamos a plataforma em janeiro de 2023, nosso objetivo era nos aproximar dos nossos fãs e entregar mais valor para eles, para além do universo do UFC. A parceria com uma plataforma como o UOL permite exatamente isso. O fã poderá agora acompanhar desde os eventos ao vivo do UFC ao melhor do jornalismo, além de aproveitar todos os benefícios disponíveis no UOL

Eduardo Galetti, vice-presidente sênior do UFC no Brasil

Cards ao vivo e arquivo do UFC, Pride, WEC e Strikeforce

Os fãs de MMA terão acesso a todos os eventos da organização ao vivo com narração em português ou áudio original em inglês.

O maior arquivo de lutas de uma plataforma de streaming também será aberto, com todas as edições do UFC e do Pride, WEC e Strikeforce.

O UOL também fará ainda uma cobertura completa e multiplataforma das principais novidades do mundo do UFC.

Para saber mais e conhecer a oferta, acesse o link.