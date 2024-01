Jogo das Estrelas do NBB voltará a São Paulo após 6 anos e tem data marcada

O próximo Jogo das Estrelas do NBB será em São Paulo.

O que aconteceu

O evento acontecerá nos dias 15 e 16 de março, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A programação de atividades envolvendo o Jogo das Estrelas começa já no dia 11. A informação foi confirmada por Rodrigo Montoro, presidente da LNB (Liga Nacional de Basquete), em entrevista ao UOL.

As partidas acontecerão no dia 16 (um sábado) e manterão o mesmo formato dos últimos anos. Haverá quatro times (dois formados por atletas brasileiros, um com estrangeiros e outro com jovens estrelas), que se enfrentarão em semifinais e final. Os Desafios de Habilidades, 3 pontos e Enterradas ocorrerão no dia anterior (15).