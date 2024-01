Lutador assassinado pediu ajuda nas redes para recuperar moto furtada

Durante a tentativa de resgate da moto, ele foi executado. Ele tinha 44 anos e era o líder da equipe Tropa Thai.

Com a demora, amigos e familiares do ex-lutador tentaram entrar no Morro, mas foram informados que o corpo de Diego seria entregue em uma praça próxima ao local.

Diego acumulou um cartel de 23 vitórias e oito derrotas, além de um empate, durante sua carreira profissional no MMA. Em seu auge, ele chegou a treinar com Rodrigo Minotauro e Anderson Silva