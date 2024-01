'Tímida' no futebol, cidade de Ceni e Alexandre Pato tem time no NBB

Time e elenco jovens

O Pato Basquete é um dos projetos mais recentes do NBB. Fundado em 1999, o clube se profissionalizou somente em 2018, rapidamente escalando as competições estaduais e nacionais. Estreou no Novo Basquete Brasil em 2019/20, temporada interrompida pela pandemia. O Pato era lanterna àquela altura.

A temporada 2023/24 pode se tornar a melhor da história do clube no NBB. O time é 10º colocado, posição superior à alcançada em edições anteriores. O Pato visa vencer sua primeira série de playoffs na liga.

O elenco também é jovem. Onze dos 17 atletas têm 25 anos de idade ou menos. O líder do time em minutos é o ala-pivô Novaes, em sua segunda temporada no NBB. O atleta de 22 anos é um destaque ofensivo e defensivo do Pato.

O cestinha do Pato é um veterano. O norte-americano Nate Barnes, de 33 anos, assumiu protagonismo em sua primeira temporada vestindo a camisa do Pato. O armador vem de boas passagens por Unifacisa e Paulistano no basquete brasileiro.

Celeiro de craques do futebol

Alexandre Pato e Rogério Ceni juntos no São Paulo, em 2014 Imagem: Mauro Horita/AGIF/AGIF

Pato Branco é berço de dois jogadores de futebol conhecidos do torcedor brasileiro. Rogério Ceni, ídolo como goleiro do São Paulo e atualmente técnico do Bahia, nasceu no sudoeste do Paraná, mas foi criado no Mato Grosso. Já Alexandre Pato, atualmente sem clube, é tão pato-branquense que ganhou apelido em alusão à cidade.