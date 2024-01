CBSk publica carta aberta reivindicando a representação do skate

Solicitamos que o prazo (31 de dezembro) para um entendimento entre CBSk e CBHP fosse postergado. Já que a definição por uma representatividade única não tem urgência, ela não muda em nada o funcionamento da Federação Internacional.

Comunicamos também que o Ministério do Esporte, enquanto órgão máximo do esporte brasileiro, é quem deve ser consultado diante do impasse que se criou. O estatuto da Federação Internacional cita essa consulta em caso de impasse. Até o presente momento, essa consulta não foi realizada. Também propusemos a criação de um grupo de trabalho em prol do Skateboarding. Mas ainda não obtivemos qualquer resposta. Seguimos contando com o amparo do Ministério do Esporte para um diálogo entre CBSk, COB e CBHP.

De qualquer sorte, não podemos deixar de traçar um breve comparativo entre as duas confederações, pois o contraste evidente entre ambas seguramente contribuirá para a correta formação da opinião pública, bem como para a tomada da decisão mais racional e justa por parte das autoridades esportivas competentes.

De um lado, temos a CBSk, a Confederação Brasileira de Skateboarding, reconhecida pelo próprio COB pela excelência em prestação de contas, premiada pelo movimento Sou do Esporte por dar voz aos skatistas e com conquistas esportivas e de gestão que nos garantiram o 4º maior orçamento de 2024 dentre as entidades olímpicas.

Do outro lado, temos a CBHP, a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, cujo presidente, ao perpetuar-se no poder, acaba castigando a sua própria Confederação, uma vez que a reeleição por ciclos indeterminados é um dos impeditivos legais para o recebimento de verbas públicas. Isso torna a entidade praticamente refém do COB, pois dependerá dele para executar, ainda que de modo precário, qualquer iniciativa ou projeto das modalidades que alberga; que não tem qualquer experiência no Skateboarding, jamais tendo trabalhado com a modalidade em toda a sua história, como aliás reconhece seu presidente; e que tenta, mais uma vez, se apropriar do Skateboarding com um discurso cínico, ao sustentar que Skateboarding, Hóquei e Patins no fundo são a mesma coisa, pelo simples fato de que Skate em inglês significa Patins.

Como a CBHP não pode receber verbas públicas e o COB sabe disso, o Comitê estaria disposto a executar de forma "indireta", por assim dizer, um orçamento que foi conquistado legitimamente, com muito trabalho e esforço, pela CBSk?