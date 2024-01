Mulher de Wilsinho atualiza estado de saúde do ex-piloto: 'Um dia por vez'

Rita Reis Fittipaldi, esposa de Wilson Fittipaldi Jr, atualizou sobre o estado de saúdo do ex-piloto, que sofreu uma parada cardíaca no último Natal e está internado desde então.

O que aconteceu

Rita afirmou que Wilsinho está sedado e intubado, e que estão esperando ele acordar. O ícone do automobilismo brasileiro engasgou com um pedaço de carne no almoço do dia 25 de dezembro, data em que também completou 80 anos, e foi reanimado no hospital após ter sofrido uma parada cardíaca.