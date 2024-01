Como piratas fizeram brasileiro mudar planejamento para o Rally Dakar

A alteração consistia em contornar todo o continente africano, o que alterou a previsão de chegada em mais de 20 dias — o que inviabilizaria a participação no Dakar, que será realizado entre os dias 5 e 19 de janeiro.

A notícia foi recebida por Rodrigo e equipe na noite do dia 25 de dezembro. Rodrigo contou com o apoio os irmãos, Bruno e Gabriel, que também são pilotos, e com o pai, Reinaldo Varela, tricampeão mundial de rally na categoria UTV.

Estávamos em família aqui em casa, no dia 25, quando chegou a notícia. Nunca tínhamos passado por isso antes, principalmente porque, geralmente, enviamos as coisas por vias terrestres, quando o rally é nacional, e, quando era internacional, o carro saia de Portugal. Nunca tínhamos ido com o carro daqui do Brasil Gabriel Varela, ao UOL

Rodrigo e parte da equipe já tinham viagem programada para a Europa para 26 de dezembro, de onde partiriam para a Arábia Saudita, país-sede do Rally Dakar. No Velho Continente, buscaram soluções para participarem da corrida.

Em Portugal, foi localizado um modelo UTV da mesma fabricante, a Can-Am, com similaridades ao que Rodrigo iria usar na corrida.

"Foi difícil entender o que íamos fazer, em um primeiro momento. Mas conhecemos muita gente no meio do rally e chegamos ao Daniel, com quem já tínhamos conversado para comprar esse carro no passado. O carro que ele correria era zero e esse já participou de algumas provas, mas está muito bom ", completou Gabriel.