Massa lamenta Ferrari 'quieta' em ação por título da F1: 'Esperava mais'

Por que não foi ao GP da Itália? "A Fórmula 1 me pediu para não ir como embaixador da categoria. Eu estava indo em algumas corridas como embaixador e não fui em Monza. Na corrida do Brasil, eu fui com minha família, fomos convidados pelo Stefano Domenicali porque a relação que eu tenho com ele é como de família. Ele me convidou e falou que eu não podia deixar de ir porque Interlagos é minha casa e a F1 é minha casa também."

Surpresa com revelações: "Tudo aconteceu a partir da entrevista do Bernie Ecclestone [em março], mas em outras entrevistas também, como a do Charlie Whiting, no documentário do Max Mosley — onde a gente descobriu que todos sabiam e não fizeram nada. Tudo aconteceu depois disso. Não vou baixar a cabeça. Nós vamos lutar pela justiça no esporte, que é o mais importante."

O que ele quer?

Massa falou sobre o assunto durante o "Futebol Solidário dos Pilotos". O evento beneficente aconteceu na segunda-feira (18) no Clube Pinheiros, em São Paulo. Grandes nomes do automobilismo brasileiro se uniram em jogo que arrecadou fundos para as instituições Cajec e LBV.

O brasileiro busca revisar o resultado do campeonato de 2008 por conta do SingapuraGate. Bernie Ecclestone, ex-dirigente da F1, afirmou em entrevista neste ano que já tinha conhecimento da batida proposital de Nelsinho Piquet, algo que vai contra o regulamento, mas não tomou providências para "proteger o esporte". A pontuação do GP em questão ajudou Lewis Hamilton a conquistar o título mundial no fim da temporada.

Na visão de Massa e sua defesa, o prejuízo extrapola a esfera esportiva, já que ele teria perdido contratos pelo fato de não ter ficado com o título da temporada em questão.