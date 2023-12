Pagode gospel e TCC sobre hipnose: os rolês de Marcelinho fora do campo

Teve grupo de pagode gospel. Nos anos 1990, enquanto ainda era jogador, ele teve um grupo de pagode gospel chamado Divina Inspiração. O conjunto chegou a se apresentar nos programas de Eliana, Xuxa e Raul Gil, sucessos da televisão na época. Entre seus colegas de microfone estava o ex-jogador Amaral.

Participou do The Masked Singer. Marcelinho voltou a se aventurar na música em 2021, quando participou do programa The Masked Singer, da TV Globo. Ele se apresentou fantasiado de coqueiro e cantou 'Me apaixonei pela pessoa errada', do Exaltasamba, e 'Alma Gêmea', de Fábio Jr, no dia da sua eliminação.

Marcelinho Carioca era o Coqueiro do 'The Masked Singer Brasil' Imagem: Kelly Fuzaro/Globo/Gshow

Foi filiado ao PT e apoiou Bolsonaro. Marcelinho passou por cinco partidos políticos: PSB, PT, PRB, Podemos e PSL. Na época em que foi filiado ao Partido dos Trabalhadores, ele teceu elogios à sigla e ao presidente Lula. Em 2020, apareceu em um vídeo do então presidente Jair Bolsonaro entregando uma camisa do Corinthians a ele.

Estou vindo para o maior partido da América Latina, o partido que muitos falavam que o Brasil não tinha jeito, e nós vimos a mudança desde que entrou nosso presidente Lula. Estou feliz de integrar a família PT.

Marcelinho Carioca, em 2013