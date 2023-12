Time Brasil convoca 15 atletas para Gangwon-2024

O Olimpíada Todo Dia já havia antecipado nessa semana 12 dos 15 nomes da lista. A equipe de curling, contará com Pedro Ribeiro, Guilherme Melo, Julia Gentile e Rafaela Ladeira. Júlia e Guilherme também jogarão as duplas mistas. Nos esportes de trenó, Cauê Gonçalves e Eduardo Strapasson irão competir no skeleton, enquanto Luiz Filipe de Souza e André Luiz da Silva serão os representantes do Time Brasil no bobsled. Fechando a delegação nos esportes de gelo, Lucas Koo competirá na patinação de velocidade em pista curta.

Nos esportes de neve, três dos seis convocados já estavam definidos: João Teixeira no snowboard halfpipe, Zion Bethonico no snowboar cross e Alice Padilha, no esqui alpino. Irmão gêmeo de Alice, Arthur Padilha será o segundo representante no alpino. Por fim, no esqui cross-country, Ian Francisco da Silva e Júlia Reis fecham a lista de convocados do Time Brasil.

Os Jogos Olímpicos de Inverno Gangwon-2024 acontecem entre os dias 19 de janeiro e 1º de fevereiro do ano que vem na Coreia do Sul. O evento irá aproveitar a estrutura construída para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, que aconteceram no país asiático.