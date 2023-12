Sorteio da Libertadores 2024: saiba horário e onde assistir

Botafogo e Red Bull Bragantino vão conhecer seus adversários na fase preliminar da Libertadores 2024 no sorteio que acontece hoje (19), às 12h (horário de Brasília).

A transmissão ao vivo do sorteio será da ESPN e do Star+, além do canal da Conmebol no YouTube.

Botafogo e Red Bull Bragantino, quinto e sexto colocados no Brasileirão 2023, respectivamente, estão na fase 2.