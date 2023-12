Futebol dos pilotos tem calor de 32°C, Massa matador e golaço de criança

Campo registrou 31° C por volta das 11h30; temperatura subiu pouco depois Imagem: Bruno Madrid/UOL

O evento começou pouco depois das 9h (de Brasília), quando os convidados se acomodaram no deck ao lado do campo sintético do Pinheiros — que tem dimensões padrão Fifa.

Rubens Barrichello e Felipe Massa, símbolos brasileiros do automobilismo no século, chegaram por volta das 10h e foram as grandes estrelas do evento. O primeiro, no entanto, tem compromisso com as 500 Milhas de Kart na quinta-feira (21) e optou por não calçar chuteiras.

Não vou jogar porque não jogo direito. Brincadeiras à parte, na última vez que joguei em uma semana de corrida fiquei com o adutor muito dolorido. Eu parecia um pinguim entrando no carro, então eu deixei para quem gosta Rubens Barrichello, ao UOL

Massa, por outro lado, jogou e foi um dos mais ativos do time branco na primeira das três disputas do dia. Usando um boné contra o sol, o atual piloto da Stock Car fez as vezes de atacante e incomodou a zaga da equipe azul no 1° tempo.

Enquanto os atletas "torravam" no sol em meio ao 0 a 0, as crianças se divertiam, na sombra, nas cadeiras após a visita do Papai Noel. Com salgadinhos, sucos e brinquedos, os pequenos fizeram a festa e deixaram a partida em segundo plano.