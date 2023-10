Ingrid vai apelidar medalha do Pan de Giovanna: 'Representa nossa união'

Siga o UOL Esporte no

A conquista de uma medalha em uma competição tão importante como o Pan-Americano por si só já carrega um significado gigante. Para Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso, a conquista do bronze na plataforma de 10m do salto sincronizado nos Jogos de Santiago simboliza a reconciliação das amigas após sete anos rompidas.

O papo é tão sério que Ingrid falou, logo após a conquista do bronze, que já decidiu que vai apelidar a medalha com o nome da amiga.

"Essa medalha tem um peso muito importante, não é apenas uma medalha. É como se fosse a nossa união de novo. A gente voltou a se falar no início do ano, já queríamos fazer o sincronizado, porque nos reconectamos de uma forma absurda. Toda vez que eu lembrar dessa medalha, vou pensar: 'voltei com a Giovanna'. Estou achando que a medalha vai se chamar Giovanna agora", comentou Ingrid.