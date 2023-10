COB lança canal multitela para a transmissão do Pan 2023

São quatro canais que exibem, cada um, cerca de três ou quatro modalidades. As transmissões são intituladas de: Canal 1 - Maria Lenk; Canal 2 - Adhemar Ferreira da Silva; Canal 3 - Aída dos Santos e Canal 4 - Chiak Ishii.

Desde a estreia do Brasil no Pan, na quinta-feira (19), o Canal Brasil já realizou cerca de 80 transmissões somando mais de quatro milhões de visualizações.

A criação do canal MultiPan traz mais uma opção para os brasileiros, permitindo que acompanhem, de forma simultânea, diversas modalidades e torçam ainda mais pelos nossos representantes , conta Paulo Conde, diretor de comunicação do COB, ao site do comitê

PROGRAMA DESTINO: PARIS

Durante o Pan 2023, todos os dias o UOL fará a transmissão do programa Destino: Paris, às 19h, para comentar os principais eventos de Santiago com ilustres convidados. Acompanhe aqui.

CANAL RUMO ÀS OLIMPÍADAS NO WHATSAPP

Se você gosta de esporte olímpico, entre no canal de WhatsApp para receber notícias, memes e enquetes sobre todas as modalidades. É só clicar aqui.