Quem era Alana? Fisiculturista morta aos 21 anos usou corpo contra bullying

Já focada na vida fitness, participou do "Vem com a Gente", programa da Band Rio, no fim do ano passado. Ela fazia parte do time treinado por Michelly Boechat e se apresentou ao lado de outras atletas.

No último mês de março, subiu ao pódio por três vezes no Muscle Content Rio, um dos principais eventos da área no país. No evento, Alana foi duas vezes top 3 e uma vez top 2.

Imaginem ter toda essa insegurança e ter que se apresentar num palco com sete árbitros para te avaliar, uma plateia e transmissão ao vivo... Além disso, ter que se manter em poses desconfortáveis, sempre sorrindo, transmitindo segurança e carisma. É, foi um grande desafio, mas não maior que o propósito! É sobre acreditar que é possível e focar em todo aprendizado. É sobre aprender que nada de bom vem fácil e, por isso, temos que dar o nosso melhor sempre! Alana, em post no Instagram

Gostava de futebol e torcia pelo Flamengo. No Instagram, chegou a postar uma foto em que aparece nas arquibancadas do Maracanã simulando uma comemoração característica do atacante Gabigol. O conteúdo foi publicado em janeiro.

Recebeu um certificado de personal trainer há três meses. A especialização foi bastante celebrada nas redes sociais, e ela dizia querer usar o aprendizado no futuro.

Sua mãe estava grávida. Em sua última publicação no Instagram, Alana celebrava os últimos momentos da gestação e mostrava ansiedade para tornar-se irmã do bebê, denominado Liam.