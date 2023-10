Verstappen 'pistola' com falatório no rádio: As melhores frases do GP de F1

Max Verstappen venceu o GP dos EUA e chegou à 15ª vitória na temporada da Fórmula 1, mas nem tudo foram flores.

O tricampeão mundial sofreu com seu sistema de freios e ficou "pistola" com o falatório do engenheiro da Red Bull no rádio durante as curvas mais críticas do Circuito das Américas.

Desclassificados da prova, Hamilton e Leclerc também soltaram o verbo com suas equipes. O UOL separou as melhores frases da corrida em Austin, no Texas. Confira: