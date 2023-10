NBB ou Brasileirão? Com Vasco, 6 times estão na elite de futebol e basquete

A partida entre Vasco e Minas que acontece hoje, às 20h (de Brasília), no Ginásio de São Januário, com transmissão ao vivo e com imagens do UOL, tem gosto especial para o time da casa. O jogo não é somente a estreia do Cruz-maltino nesta temporada do NBB. É a volta do clube à elite do basquete nacional.

O Vasco retorna ao NBB após quatro anos longe da principal liga do país. O Cruz-maltino torna-se um dos seis clubes que está na elite tanto do basquete quanto do futebol nacional.

A estreia do Vasco será a primeira partida do NBB transmitida pelo UOL Esporte, no YouTube. Às segundas-feiras, o UOL levará a você uma partida do melhor basquete do Brasil.