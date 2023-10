Chilena desaba ao faturar bronze no Pan três dias após assassinato de irmão

A chilena Aranza Villalón conquistou a medalha de bronze no ciclismo ontem (22). No entanto, o momento que deveria ter sido comemorado com alegria deu voz ao desabafo da ciclista.

O que aconteceu

O irmão da atleta, Misrain Villalón, foi assassinado na última quinta-feira (19). As causas ainda não foram esclarecidas e estão sob investigação do Ministério Público.