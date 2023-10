Pan 2023: Japinha fatura a prata no skate park

O que aconteceu:

O americano e o porto-riquenho colocaram pressão em Japinha após acertarem a primeira volta, fazendo com que o brasileiro precisasse de algo excepcional logo de cara para liderar.

Na segunda volta, Akio acertou e fez 84.12, nota que lhe garantiu o segundo lugar. Pineiro caiu e Nye fez uma nota abaixo de sua primeira.

No rodada final, Japinha teve a chance de buscar o ouro, após tombo de Nye logo no início, mas acabou caindo no final da prova.

O americano obteve um 86.68 e Pineiro, 83.24, obtidos na primeira e última volta, respectivamente.

