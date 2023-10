Pan: Casimiro faz mutirão e multiplica seguidores de brasileiro do beisebol

O aumento aconteceu por causa da "Invasão CazéTV", um novo quadro do canal do YouTube que tem realizado a cobertura do Pan.

A ideia da ação é realizar mutirões diários para seguir os atletas brasileiros nas redes sociais, de forma a valorizar o trabalho deles.

O youtuber pediu para que o público também comentasse e curtisse os posts do atleta para chegar o "calor humano ao atleta".

Couto foi destaque na virada do Brasil no beisebol por 8 a 7 diante da Colômbia.

Confira o que Cazé disse:

"Hoje a gente vai inaugurar um quadro que é o seguinte, a invasão da CazéTV. A gente sabe que o esporte olímpico brasileiro não é valorizado. Obviamente que um Serginho Escadinha, um Giba, tem um destaque, mas você tem muitos atletas que não vão ter o reconhecimento do público da forma merecida. Então, o que a gente vai fazer hoje é o seguinte: a gente vai escolher um atleta brasileiro do dia, ou mais, e vai pegar as redes sociais desse cara e vai jogar para a galera, para a galera seguir, para a galera comentar"