UFC: Brasileiro mais próximo de McGregor detalha relação com falastrão

Planos para aposentadoria

Hoje com 31 anos, Johnny Walker assinou sua renovação de contrato com o UFC em agosto. Segundo ele, esse pode ser o seu último contrato com a organização, uma vez que tem ainda mais oito lutas pela frente.

Não tenho certeza, mas estou feliz com esse contrato para ser o último para mim. São oito lutas: essa vai ser a primeira. Em oito lutas, dá para pegar o cinturão, defender ele, fazer um dinheiro e me aposentar antes de ficar velho e começarem a me bater. A gente tem vida útil na luta.

Johnny Walker cita o exemplo de Anderson Silva para explicar o motivo de querer se aposentar do UFC após o término do contrato atual.

A gente vira uma estrela, um campeão e aí todo mundo fica impressionado. Depois, eles querem construir outra estrela em cima de você porque você é campeão, tem nome... Igual o que aconteceu com o Anderson Silva: lutou com o Adesanya e fizeram o Adesanya em cima do Anderson. Logo mais, vão fazer alguém em cima do Adesanya, que está ficando velho também. Não tem como segurar o auge por muito tempo.

Com o dinheiro do novo contrato, Johnny Walker quer fazer investimentos para gerar renda no futuro. Após deixar o UFC, o lutador pensa em fazer lutas no boxe e curtir a família.