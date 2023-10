UFC 294: onde assistir a Makhachev x Volkanovski, horário e card completo

O UFC 294 acontece neste sábado (21), na Etihad Arena, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A luta principal será a revanche de Alexander Volkanovski contra Islam Makhachev, valendo o cinturão do peso-leve.

O card principal começa às 15h (de Brasília) e terá transmissão exclusiva do UFC Fight Pass. As preliminares têm início marcado para as 11h e também serão exibidas no pay-per-view da liga. O canal do UOL Esporte no YouTube vai passar as três primeiras lutas do evento.

Volkanovski entrou no card para substituir Charles do Bronxs, lesionado. O brasileiro sonhava com revanche e reconquista do cinturão do peso-leve, e agora a oportunidade ficou com o australiano. Ele foi derrotado por Makhachev em fevereiro deste ano, lutando em seu país-natal.