Rio de Janeiro será sede da final mundial do maior torneio 1x1 de breaking

O Rio de Janeiro vai ser sede da final global do Red Bull BC One, maior campeonato de breaking do mundo. Ano que vem a modalidade vai estrear nos Jogos Olímpicos.

O evento vai acontecer no dia 7 de dezembro de 2024, na na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca. O anúncio foi feito hoje (21), em Paris, durante a decisão final da edição de 2023, que aconteceu na icônica quadra central de Roland-Garros.

A Cidade Maravilhosa vai ter uma programação especial, com workshops, oficinas de danças e batalhas de exibição. Entre os dias 4 e 6 de dezembro, a agenda estará na Fundição Progresso, no Centro, de forma gratuita e aberta ao público.