Pan 2023: Raiza Goulao conquista o bronze no ciclismo mountain bike

O Brasil conquistou a segunda medalha de bronze do dia no ciclismo mountain bike cross country com Raiza Goulao. Ela repetiu o desempenho de José Gabriel, que também ficou em terceiro na prova masculina.

O que aconteceu

Jennifer Ming Jackson, do Canadá, ficou com a medalha de ouro, e Catalina María Vidaurre Kossmann, do Chile, ficou com a medalha de prata. A canadense terminou a prova com 1h20min35, enquanto a chilena completou o circuito em 1h23min20.