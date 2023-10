Fórmula 1: horário e onde assistir ao treino da sprint do GP dos EUA

A Fórmula 1 chega à 18ª etapa da temporada com o GP dos EUA, marcado para este fim de semana no circuito das Américas, no Texas. A classificação para a sprint ocorre hoje, a partir das 14h30 (de Brasília).

O evento será exibido no Bandsports (TV fechada) e nas plataformas digitais da Band. Todos iniciam a transmissão minutos antes do início da sessão.

O treino não tem relação com o grid da prova de amanhã. A ideia da F1 é ter mais sessões competitivas no fim de semana e tornar os dois eventos (sprint e corrida) independentes para que os pilotos ataquem mais justamente na sessão de hoje.