Fórmula 1: horário e onde assistir à corrida da sprint do GP dos EUA

A Fórmula 1 chega à 18ª etapa da temporada com o GP do Qatar, marcado para este fim de semana no circuito das Américas, no Texas. A prova da sprint ocorre hoje a partir das 19h (de Brasília).

O evento será exibido na Band (TV aberta), no Bandsports (TV fechada) e nas plataformas digitais da Band. Todos iniciam a transmissão minutos antes do início da sessão.

Os pilotos correrão aproximadamente 100 km na minicorrida, que vale pontos para a tabela. O vencedor ganha oito pontos, o vice fatura sete e assim por diante até o 8° colocado, que soma um ponto.