Dia 1 do Pan 2023: Brasil brilha na natação e skate, e vê choro com 'quase'

A natação foi a modalidade que, até aqui, mais teve medalhas brasileiras, com seis conquistas — dois ouros, duas pratas e dois bronzes.

Guilherme Costa alcançou o lugar mais alto do pódio no 400m livre. O Brasil também foi campeão no revezamento 4 x 100m masculino, mantendo uma tradição que vem desde Winnipeg-99.

"A nossa tradição é muito grande nesta prova. Tive o prazer de fazer parte dos dois últimos revezamentos e sei a importância que ele tem. Foi uma prova muito boa, de um time bastante unido, que se esforçou muito para conquistar esse título", disse Marcelo Chierighini ao site da CBDA.

Imagem: Satiro Sodré / CBDA

Mafê Costa ficou com a prata nos 400m livre, prova em que Gabrielle Roncatto foi a terceira. Léo de Deus foi o segundo nos 200m borboleta, enquanto a equipe feminina ficou com o bronze no 4x100m livre.

País radical

O Time Brasil também se destacou no skate street. Foram dois ouros, com Rayssa Leal e Lucas Rabelo, e uma para com Pâmela Rosa.